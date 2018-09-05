Eda Taşpınar kadın gibi hissediyor

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Çoğunlukla tatilde geçirdiği keyifli vakitlere dair kareler paylaşmayı tercih eden Taşpınar, bu defa içinde bulunduğu yaşla ilgili hissettiklerini yazdı. Yunanistan’da çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan sosyetik isim bu fotoğrafın altına şu satırları ekledi:

“38 yaşındayım. Kadın gibi hissediyorum. Olgun hissediyorum. Kendim gibi hissediyorum. Ruhen, beynen ve fiziksel olarak olabileceğim yüksek bir düzeydeyim. Her şey üzerinde o kadar çok çalıştım ki çalışmaya da devam edeceğim. Bu sene kendini sevmenin tam anlamıyla ne olduğunu anladım. Sakinlemeyi ve hayata güvenmeyi öğrendim. Ruhumun derinliklerinde acı çeken şeylerin hayatıma yön vermesine izin vermeden beni doğru yola sokmalarını deneyimledim. Tek dileğim içimdeki bu hayat sevinciyle bağlantıda kalıp kendimi ruhen daha da üst seviyelere ulaştırmak… Hepiniz için aynı şeyi hayal ederim. Sevgiyle kalın güzel insan”