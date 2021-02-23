Eda Taşpınar: Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar, 2020’de corona virüsü pandemisi nedeniyle Türkiye’den adım atamadı. Ancak Taşpınar, geçen günlerde soluğu Meksika’da aldı.

Tulum’a giden 40 yaşındaki sosyetik ikoncan, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor, çektiği fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.

İki haftadır Tulum’da olan Taşpınar, plaj kombiniyle verdiği pozu, “Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil” notuyla paylaştı.

ÇAĞRI ATAKAN AŞKI KISA SÜRDÜ

‘Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’ yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar’ın sürpriz birlikteliği dört ay sürmüştü. Çağrı Atakan, yaşadıkları fikir ayrılığı nedeniyle ilişkilerine nokta koyduklarını açıklamıştı: “Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak, ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu, dostça ve arkadaşça bitti. Hayırlısı olsun.”