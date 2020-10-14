Eda Taşpınar kimdir, kaç yaşında?

Eda Taşpınar, 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da doğdu. Cemiyet hayatının en tanıdık isimlerinden olan Eda Taşpınar sosyal medya paylaşımlarıyla magazin basınında kendine sıkça yer bulurken, geçmişte birçok televizyon programında da boy gösterdi.

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçmiştir. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleşti. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye gelmiş ve Robert Koleji'nde eğitimine devam etti. Ancak son senesinde ayrılmıştır. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi aldı.

Okul bitince bir sene daha Londra da kalıp sonrasında İstanbul'a geri dönmüştür. Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü'nün başkanıdır. Eda Taşpınar'ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur. Adnan Taşpınar amcasıdır.

Türkiye'nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk'ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar'ın dedesidir.

Londra'da Central School of St. Martins'de okurken Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney ve Maxmara gibi dünyaca ünlü markalarla çalışan Eda Taşpınar, moda haftalarında da yer aldı. Editörlere asistanlık da yapan Taşpınar, eğitimi sonrası ayakkabı ve çanta tasarlamaya başladı.

Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkânı'nı kurmuştur ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürmüştür. Kendi ürünlerini üretip satan Eda Taşpınar ürünleri ile yankı uyandırdı.

Eda Taşpınar ürünlerini yurtdışında da takipçileri ile buluşturmuştur. Eda Taşpınar şirketinin vizyonunu “kadınları mutlu etmek” olarak belirlemiştir. Türkiye'de önde gelen markalarına özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlamıştır.