Eda Taşpınar kumsalda çıplak poz verdi
Uzun süredir Yunanistan'da tatil yapan sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, kalçasını şapkasıyla kapattığı çıplak bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
Yunanistan’da tatil yapan Eda Taşpınar, kumsalda çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
Instagram’da 602 binden fazla takipçisi bulunan 41 yaşındaki Eda Taşpınar, çıplak uzandığı bir pozunu paylaştı.
Taşpınar, şapkasıyla kalçasını kapattığı paylaşımına “Hisset ve özgürlük” notunu yazdı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar’ın bazı fotoğrafları…