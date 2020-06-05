Eda Taşpınar normalleşiyor!

Sosyal medyanın en bronz tenli kadınlarından Eda Taşpınar, corona virüsü karantinası yüzünden uzun bir süredir evinden çıkamıyor. Bu süre zarfında evinin çatısına çıkarak güneşlenmeye çalışan Taşpınar'dan normalleşme kararı sonrasında dikkat çekici bir paylaşım geldi.

Karantina süreci boyunca evinden ve evinin bahçesinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini gündelik yaşantısı hakkında bilgilendiren Eda Taşpınar, çatıda güneşlendiği anlara dair paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

Yaz aylarında yakaladığı bronz vücuduyla beğeni toplayan Eda Taşpınar bu sene yasaklar yüzünden arzuladığı bronzluğu yakalamakta biraz geç kaldı.

Alınan normalleşme kararları sonrasında sosyal medya hesabından bikinili bir fotoğrafını paylaşan ve altına da ‘Haydi bronzlaşalım’ notunu düşen Taşpınar’ın bu hareketi onun da bu süreci heyecanla beklediği gerçeğini ortaya koydu.