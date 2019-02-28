Eda Taşpınar rakip tanımıyor

Moda bloggerı Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü için geride bıraktığımız yaz vaktinin büyük bir çoğunluğunu geçirdiği Mikanos adasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Bikinili tatil fotoğrafları denilince akla gelen ilk kişi olan Eda Taşpınar, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününde takipçilerini geride bıraktığımız yaza götürdü ve yine seksi bir bikininin içerisinde görüldüğü bir karesini paylaştı.

Denizin içerisinde kitap okurken görüldüğü bir kareyi hesabından paylaşan Taşpınar, fotoğrafın yanına yazdığı ‘Rekabet ettiğim tek kişi kendimim’ notuyla adeta hemcinslerine meydan okudu ve bikinili paylaşımlar konusunda rakip tanımadığını gösterdi. İşte Eda Taşpınar’ın büyük ilgi gören diğer paylaşımları:



