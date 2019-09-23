Eda Taşpınar: Siyasi bir partiye oy vermeleri için…

Son derece çekici göründüğü bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, bu karenin altına yazdıklarıyla gündelik hayatın dayatmaları üzerine bir paylaşımda bulundu. İnsanları bir şeyler almaya zorlamak üzere şekillenmiş bir hayatı yaşadığımızı söyleyen Taşpınar şu ifadeleri kullandı:

“Yaşadığımız dünyanın yapısı ne yazık ki günden güne, git gide bizleri depresyona sokmak için yapılandırılıyor. Mutluluk ekonomi için pek de iyi bir şey değil tabi… Elimizdekiyle mutlu olmayı bilseydik şayet daha fazlasına ihtiyaç duyar mıydık? Anti-aging kremlerini nasıl satıyorsun? İnsanlara, özelliklede kadınlara yaşlanmanın korkunç bir şey olduğu fikrini aşılayarak tabi ki… İnsanları siyasi bir partiye oy vermeleri için nasıl ikna ediyorsun peki? Tabi ki onları olabilecek şeylerle karşı korkutarak.. Peki insanlara her hangi bir şey için sigorta nasıl satıyorsun? Her şeye karşı korku ve kaygı dolu olmalarını sağlayarak tabi ki… Estetik ameliyat olmaları gerektiği fikrine nasıl varıyorlar peki? Dış görünüşlerindeki kusur ve hasarları yüzlerine vurarak tabi ki.. Sosyal medyayı nasıl kullandırıyorsun onlara? Tabi ki bir şeylerden eksik kalıyormuş hissini aşılayarak… Çıkan son teknoloji telefonu almalarını nasıl sağlıyorsun? Tabi ki onlara geride kalmamaları gerektiği duygusunu aşılayarak… Ne yazık ki bu yaşadığımız dünyada ‘sakin' kalmak devrimci bir eylem sayılır. Kendini sınıf atlamamış var oluşunla olduğun gibi kabul edip mutlu olmak ne kadar zor değil mi.. Dağınık, mükemmelden çok uzak sade insan halimizle kendimizi kabul etseydik bu kurulu düzenin işine pek de yaramazdık değil mi?”