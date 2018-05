Eda Taşpınar, üvey annesi Hayal’in ardından yazdı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, üvey annesi Hayal Taşpınar’ı yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle geride bıraktığımız gün kaybetmişti. Hayal Taşpınar’ın vefatı sosyete dünyasında şok etkisi yaratırken Eda’nın üvey annesinin kaybının ardından kaleme aldığı satırlar da sosyal medyada dikkat çekti. 2008 yılında Moda Deniz Kulübü Başkanı Teoman Taşpınar'la evlenen Hayal Taşpınar o andan itibaren Eda Taşpınar’ın üvey annesi olmuş ve o dönemde çok sayıda habere de konu olmuştu. Üvey annesini dün Karacaahmet Şakirin Camii’nden sonsuzluğa uğurlayan Eda Taşpınar sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Sonra bir gün gelir ve hayatına giren bazı insanların nasıl da ruhen sana tanıdık geldiklerini anlamaya başlarsın. Sanki ruhlarınız yıllar evvel tanışmıştır ve şu an kaldıkları yerden devam ediyorlardır. Sonra o kişi, seni bekliyordum neredeydin seni çok özledim der… İşte bizim seninle ne yazık ki çok kısa olan hikayemiz böyle başladı. Bana hayatta her zaman haklı olamayacağımı, bazı durumları nasıl daha iyi yönetebileceğimi ve çoğu oluşuma karşı nasıl kızgınlıkla değil de sevgiyle yanaşmam gerektiğini sen öğrettin. Hepsinden önemlisi affederek düştüğüm karanlığı aydınlığa çevirmeyi ve hatalarımın nasıl da beni daha iyi bir insan yapabilme yolunda bana hizmet ettiklerini şefkatle gösterdin. Hayatımıza giren bazı insanlar bizdeki en kötü tarafları çıkarırken bazıları ise en iyi taraflarımızı çıkarırlar. Ah sonra bir de senin gibi az bulunurlar var ki işte o bağımlılık yapanlar onlar her şeyin çoğunu çıkarır. Güzel kadınım bundan sonraki yolculuğunda umarım gökyüzü ciğerlerini doldurur ve sen yıldızları solumaya başlarsın. Bu yolculuğumda bana varlığınla ve vaktinle kattığın değerler için minnettarım. Artık sensizlikte seninleyim. Asıl yolculuğun belki de şimdi başlıyor. Yolun açık olsun, seni bildiğim ve bilmediğim tüm varolan yollarla seviyorum.”