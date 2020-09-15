Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan’dan şiddet açıklaması

Moda Deniz Kulübü'nün başkanı Teoman Taşpınar'ın sosyetik kızı Eda Taşpınar, Çukur isimli dizide rol alan oyuncu Çağrı Atakan ile bir süredir aşk yaşıyor. Sevgilisinden şiddet gördüğü iddia edilen Taşpınar, çıkan haberlerle alakalı ilk kez konuştu.

Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan hakkında geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Atakan'ın Taşpınar'a şiddet uyguladığı ve ikilinin bu sebepten dolayı ayrıldıkları magazin kulislerinde konuşuluyordu.

“MASAL OKUR GİBİ HABER OKUYORUZ”

Ünlü çift iddialar hakkında ilk kez UçanKuş TV'e konuştu! Eda Taşpınar, “Bu haberlere sadece gülüyorum. Çok saçma… Öyle bir şey olabilir mi? Biz masal okur gibi çıkan haberleri okuyoruz” dedi.

“ÜZÜCÜ İDDİALAR”

Çağrı Atakan ise iddialar hakkında: “Yazık yani,üzücü… Bizim ailelerimiz var yanlış anlayıp onlar da üzülebilir. Benim kanser hastası annem var. Kadın görse üzülecek, bu hastalığın en baş düşmanı da üzüntü… Ama yapacak bir şey yok… Telefon açıp söylüyoruz haberlerin asılsız olduğunu” diyerek noktayı koydu.

