Eda Taşpınar ‘yeme potansiyeli’ konusunda uyardı!

Bir süredir gözde tatil merkezi Tulum'da gününü gün eden sosyetik isim Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeme zevki konusundaki farklılığını bir kez daha ortaya koydu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Meksika Tulum’da yaptığı tatiline dair fotoğraflarını paylaşan Eda Taşpınar, bir yandan bikinili görüntüleriyle haber olurken bir yandan da burada yediği yemeklerle haber olmayı başarıyor. Yediği birbirinden egzotik yemeklerle dikkat çeken ve şimdiye kadar timsah eti ve çekirge gibi birbirinden farklı lezzetleri deneyimleyen Taşpınar gözünü Iguana’ya dikti.

Plajda güneşlenirken yanından geçen kertenkeleyi görüntüleyen Eda Taşpınar, onunla ilgili birkaç kareyi Instagram hesabından paylaştı ve bu paylaşımlarından birinin üzerine düştüğü; “Haberi yok tabi bende onu yeme potansiyelinin olduğunun” notuyla kendisi hakkında yapılan ‘ilginç yemek zevki’ haberlerine gönderme yapmış oldu.