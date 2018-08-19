Eda Taşpınar’dan eğlenceli vasiyet!

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Bronz vücudu ve şezlong pozlarıyla her zaman haber olmayı başaran Eda Taşpınar, ‘Ölünce arkamdan parti yapsınlar’ şeklinde bir açıklamaya imza attı. Posta’dan Dilara Doğan’a konuşan Taşpınar, ‘lisedeki takma adınız neydi?’ sorusuna “Taş. O yaşlarda sevmiştim şimdi ise üzerimde bir yük gibi hissettiriyor” diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

Kendisine yöneltilen sorulara ilginç cevaplar veren Taşpınar, “Mezar taşınıza ne yazılsın? sorusuna “Hepimiz birer sözcükten çok daha fazlayız. Mümkünse yaşadığım hayatı kutlamak için arkamdan parti yapsınlar; kimse ağlayıp sızlamasın” diyerek ilginç bir vasiyette bulundu.