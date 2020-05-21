Eda Taşpınar’dan mesajlı fotoğraf

Güneşe olan hasretini evinin çatısına çıkarak gideren ve milyonlarca insan gibi günlerini ev karantinasında geçiren Eda Taşpınar, paylaştığı fotoğraf üzerinden corona virüsü günlerine dair önemlibir mesaj verdi.

Yaz aylarında sergilediği etkileyici vücudu ve sürekli gittiği tatilleriyle kendisinden söz ettiren Eda Taşpınar bu sene tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle günlerini ev karantinasında geçiriyor. Bu süre zarfında boş durmayan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerine karantina günlerinde neler yaptığını gösteren Taşpınar bu defa onlara bir mesaj verdi.

Boğaz manzaralı evinden yaptığı paylaşımda Eda Taşpınar üzerinde Türkçesi ‘mesafeyi koru’ olarak çevrilebilecek ‘Keep distance’ yazılı bir tulumla otururken görülüyor.

Taşpınar yoruma kapalı olan bu fotoğrafına çok sayıda beğeni aldı.