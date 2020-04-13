Eda Taşpınar’dan ‘seksi’ soru

Yaz aylarını yurt dışında geçiren ve sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarla yürek hoplatan Eda Taşpınar, karantina günlerinde yaptığı paylaşımla erkek takipçilerini heyecanlandırdı.

Bronz vücudunu sergilediği bikinili paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Eda Taşpınar, ev karantinası günlerinde yine benzer bir paylaşıma imza attı. Evinin koridoruna serdiği dergilerin üzerine oturan ve çıplak bacaklarını da havaya kaldırarak poz veren Taşpınar, bu kareye düştüğü: “Okumanın seksi olduğu konusunda hemfikir miyiz?” notuyla özellikle erkek takipçilerini heyecanlandırdı.

Taşpınar, karantina döneminde evde kalmasına rağmen pek çok ünlü ismin aksine mutfağa girmek yerine spor yapmayı tercih etti ve neredeyse karantinanın ilk günlerinden bu yana hep sportif paylaşımlarda bulundu.