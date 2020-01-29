Eda Taşpınar’ın dünya umurunda değil!
Yaz mevsimi boyunca birbirinden renkli tatil görüntülerini takipçilerinin beğenisine sunan Eda Taşpınar, hızını alamamış olacak ki kış aylarını da yine sıcak yerlerde geçirmeyi tercih etti. Bir süredir ünlü tatil mekanı Meksika Tulum’da vakit geçiren Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkat çekiyor. Takipçileri tarafından paylaşımlarına ‘dünya umurunda değil’ şeklinde yorumlar gelen Eda Taşpınar bikinili vücudunu cömertçe sergilemekten geri durmadı. İşte o paylaşımlarından bazıları: