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Eda Taşpınar’ın dünya umurunda değil!
Eda Taşpınar’ın dünya umurunda değil!
Milyonların büyük beklentilerle girdiği 2020 yılı, hep kötü gelişmelerin yaşadığı bir ayla başladı. Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü, 3. Dünya savaşı başlatabilecek açıklamalar ve ardı ardına yaşanan depremler... Ancak sosyetik isim Eda Taşpınar adeta tüm bu gelişmelerin uzağındaymışçasına yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Magazin 29 Ocak 2020 - 10:52

Yaz mevsimi boyunca birbirinden renkli tatil görüntülerini takipçilerinin beğenisine sunan Eda Taşpınar, hızını alamamış olacak ki kış aylarını da yine sıcak yerlerde geçirmeyi tercih etti. Bir süredir ünlü tatil mekanı Meksika Tulum’da vakit geçiren Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkat çekiyor. Takipçileri tarafından paylaşımlarına ‘dünya umurunda değil’ şeklinde yorumlar gelen Eda Taşpınar bikinili vücudunu cömertçe sergilemekten geri durmadı. İşte o paylaşımlarından bazıları:

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Son güncelleme: 10:54 - 29.01.2020
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