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Eda’nın beyaz bikinisi
Eda’nın beyaz bikinisi
Verdiği şezlong pozlarıyla yaz aylarının gelişini müjdeleyen Eda Taşpınar, hesabından paylaştığı bikinili pozlarla bu sene de sezonu açtığını duyurdu.
Magazin 21 Haziran 2019 - 15:07

Hemen her mevsim sergilediği bronz teniyle beğeni toplayan ve bu konuda attığı adımlarla kendi adını taşıyan bir marka kuran Eda Taşpınar, aynı zamanda sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Yaz tatillerini Yunanistan’ın tatil beldesi Mikanos’ta geçiren ve burada çekilmiş birbirinden güzel karelerini hesabından paylaşan Taşpınar, yine Mikanos’ta çekilmiş ve üzerinde beyaz bikinisiyle görüldüğü bir kareyi sevenlerinin beğenisine sundu. Taşpınar’ın beyaz bikinili paylaşımı bir saat içinde beş bine yakın beğeni aldı.

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