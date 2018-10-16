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Eda’yı görenler sordu: Çukur’a transfer mi var?
Eda’yı görenler sordu: Çukur’a transfer mi var?
Moda bloggerı Eda Taşpınar, şimdilerde İstanbul'un farklı köşelerinden paylaştığı özel karelerle takipçilerinin karşısına çıkıyor.
Magazin 16 Ekim 2018 - 13:21

Yaz aylarını son derece faal bir şekilde geçiren ve tatil beldelerinden paylaştığı fotoğraflarla fit ve bronz vücudunu gözler önüne seren Eda Taşpınar, İstanbul dönüşünde konsept değişikliğine gitti.

SOKAKLARDAN PAYLAŞIMLAR

İstanbul’un farklı semtlerinde çekilmiş karelerini hesabından paylaşan Eda Taşpınar, fotoğrafını hesabına yüklerken mutlaka birkaç İngilizce kelimeyi de ekliyor. Taşpınar’ın ‘Bıçağın sırtımda, silahın elimde’ notuyla paylaştığı son fotoğrafı Çukur dizisinin setine benzeten bir takipçisi bu kareye; ‘Çukur’a transfer mi var yoksa’ yorumunu yapmaktan geri durmadı.

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