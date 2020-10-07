Eddie Van Halen kimdir? Hayat hikayesi…

Rolling Stone dergisinin hazırladığı Tüm Zamanların En İyi 100 Gitaristi sıralamasında 8. sırada yer alan Eddie Van Halen, kendi grubuyla sağladığı başarının yanında Michael Jackson'la da önemli çalışmalara imza atmıştır. Uzun süredir kanser tedavisi gören Van Halen 6 Ekim 2020 gecesi 65 yaşında hayatını kaybetti.

Hollandalı gitar virtüözü Van Halen 12 yaşlarında gitar çalmaya başlamıştır. Günde 8-9 saat pratik yaparak kendini geliştirdi. 14 yaşına geldiğinde Eric Clapton’un Cream grubunda attığı soloları notası notasına çalabilir duruma gelmişti. 1974 yılında Van Halen grubunun temellerini abisiyle birlikte “Mamut” adlı grupla attı.

BEAT IT’İN SOLONUSU O ÇALDI

1982 yılında yayımlanan ve dünyanın en çok satan albümü olarak bilinen Michael Jackson’ın ünlü Thriller’ında çalışan Halen, albümdeki en bilinen şarkılardan Beat It’in gitar sololarını çalmasıyla tanındı. Tapping tekniğini dünyaya duyuran gitaristtir. Eddie, dünyanın sayılı solo gitaristlerindendir. Yazdığı Eruption şarkısıyla büyük bir ses getirmiştir. Shred tekniğinin öncülerindendir.

TUTKUSU KANSERE SEBEP OLDU

1990’ların sonlarında ağız ve dil kanserine yakalandı. Doktorlar günde 12 ile 14 saat ağzında metal pena tutmasının bu hastalıklara sebep olduğunu söylediler. Çeşitli tedavi metotlarıyla dil kanserinden kurtulmuş ancak hâlâ ağız kanseriyle mücadele etmektedir. Her şeye rağmen de sigara içmeye devam etmektedir. Sağlık nedenleriyle ruhsal yapısı da bozulmuş ve bunun sonucu olarak çevresi tarafından geçimsiz biri olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu durum eşiyle boşanmasına sebep olmuştur.

2019 yılında, 5 yıldır gırtlak kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı. Baş ve boyun bölgesinde yaygın olarak bulunan kanser sebebi ile 6 Ekim 2020 günü ailesi tarafından öldüğü duyuruldu.