EDHO 111. yeni bölüm fragman geldi! ‘Bir kişi ölecek’ Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni fragman…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni fragmanda gelecek bölümden önemli ipuçlarına yer verildi. Yayınlanan yeni fragmanda; Davut, Ateş'in hain olduğunu anlar ama artık çok geçtir. Muzi'nin tuzağına düşen Hızır geri adım atmaz. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragmanı...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO son bölümde; Meltem, Hızır Amcasının öldürüleceğini ve kimseye güvenmemesi gerektiğini çünkü içlerinde ihanet eden biri olduğunu söylemişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında ise; Hızır, İlyas, Alpaslan tuzağa düşürüldü. Hızır, Muzi’ye ‘Hazır elinizde silahlar varken üçümüzü de öldürün’ der. Ateş, Muzi’ye’Davut’un ölmesi lazım, yoksa ben ortaya çıkacağım’ der. Ünal da Hızır’a ‘ya sen ya ben ya da Davut ölecek’ demiştir. Davut ise Ateş’in hain olduğunu anlar ve Ateş elindeki şömine demirini Davut’un kafasına indirir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragmanı…

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO’DA BU HAFTA NELER OLDU?

Muzi, İzzet'in yanına gelir. Ateş'le anlaşmıştır. Ateş ve İlyas restoranda yemek yemektedirler. Ateş gizlice Muzi ile konuşur. İhanet etmiştir. Restorandan çıkmak üzereyken Fahrettin İlyas'ı arar ve dışarıda birilerinin beklediğini söyler. Ateş ve kız arkadaşları gittikten sonra çatışma başlar. Hurşit ve Fahrettin'in yardımlarıyla saldırganları bertaraf ederler. İlyas saldırganların kim olduğunu merak eder.

ALPARSLAN'IN KIZ ARKADAŞI ORTAYA ÇIKIYOR

Boran Hızır'ı ziyarete gelir. Boran, İlyas ile yaptıkları işin detaylarını öğrenmek isteyen Hızır'a olumsuz yanıt verir. Enişte, Boran'ın adamı Tekin'den laf almaya çalışır. Tekin herşeyi anlatır. Sadece İlyas ile olan ortaklıklarından bahsetmez. Bu sırada İlyas yanlarına gelerek durumu anlatır.

Muzi başarılı olamamıştır. İzzet, kendisini yakacağını, ateşle oynadığını ve o ateşi kendilerine sıçratmamasını ister ve Muzi'ye yine Alparslan'ı hedef gösterir. Davut onlara kiminle uğraştığınızı bilmiyorsunz. Karşınızda MOSSAD var der. Bu arada Alparslan'ın da bir kız arkadaşı olduğunu öğrenir.

TİPİ ATEŞ'TEN ŞÜPHELENİR

Tipi, Ateş'in Davut Bey ile özel konuşmasının detaylarını öğrenmek ister. Ateş Cemre ile ilgili şüpheleri olduğunu ve Davut Bey'den onu araştırmasını istediğini anlatır.

Tufan, Muzi ile anlaşıp öldürülen Devran'ın işlerini devralmıştır. Hızır Muzi'nin neler çevirdiğinden haberdardır. İlyas ve Alparslan'a yapılan saldırılar onu güçsüz bırakmak içindir. Ancak İzzet ile ilgili şüpheleri vardır. İzzet'i konuşmaya otele çağırır. İzzet Devran'ın akrabalarını Tufan'a bela etmek ister.

BORAN'A MÜJDELİ HABER

Boran'ın adamı Tekin, Boran'a müjdeli haberi verir. Paraları basacakları kağıdı bulmuştur. Bu arada Alparslan'ın kız arkadaşı, Alparslan'ın Devletin adamı olduğunu bildiği babasının eski arkadaşı ile buluşur. Ona Alparslan'a içlerinde bir hain olduğunu ve Hızır'ın öldürüleceğini söylemesini ister.

Ateş ve Muzi gizlice buluşur ve Hızır'ı öldüreceğini söyler. Bu arada Hızır'ın yanına gelen İzzet kendisine hesap sorulmasından rahatsızdır. İlyas İzzet'e isteklerini sıralar ve onunla düşman olmak istemediklerini söyler. Hızır, Muzi ile ticaretini bitirip kendisi ile ticaret yapmasını ister.

DAVUT'A GÖZDAĞI VERİLİYOR

Davut ve Devletin adamı bir araya gelir. Davut Alparslanla ilgili bir planı varsa vazgeçmesini ister. Alparslan'ın peşini bırakmasını söyler. Devletin adamı Davut'tan emekli olmasını ve buralara bir daha dönmemesini ister. Kendisini yaşatmayacaklarını söyler. Davut kim olduğunu sorar ama bunu öğrendiklerinde çok geç olacağını söyler.

MELTEM ALPARASLAN'I UYARIYOR

Alparslan'ın yanına gelen kız arkadaşı Meltem, Hızır Amcasının öldürüleceğini ve kimseye güvenmemesi gerektiğini çünkü içlerinde ihanet eden biri olduğunu söyler. Ünal'la buluşan Davut ondan Muzi ile ilgili planlarını öğrenmek ister. Ünal, Hızır'ın ya para vererek ya da can vererek MOSSAD'la mutlaka anlaşmasını ister.

Boran, İlyas'ın yanına gelerek Tufan'a gitmeleri gerektiğini söyler. İlyas nedenini sorunca Hızır Ali ve Tufan'ın oğlunun gece ortalığı dağıttıklarını bunu duyan Tufan'ın da ceza olarak onları buzhaneye kapattığını öğrenir. Beraberce Tufan'ın yanına giderler.

Alparslan, Hızır'ın yanına gelir ve ona suikast düzenleyeceğini söyler. Hızır için sürpriz bir haber değildir. Alparaslan içlerinde bir hain olup olmadığını sorar. Hainin kim olduğu gizemini korumaktadır.

HIZIR'I İKNA EDİN

Muzi, Ünal'ın davetine icabet eder. Ünal yaşananlardan Muzi'yi sorumlu tutar ve ondan bu savaşı bitirmesini ister. Muzi'de Hızır'la konuşmasını ve kendisiyle uzlaşmaya razı etmesini söyler.