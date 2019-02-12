Hızır pazarlığı öğreniyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayında! (EDHO 124. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölümü ile ekrana gelmesinin ardından yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Son bölümde; İlyas ve Behzat'ın koğuşlarının değiştirilmesi gerilimi daha da artırır. Haşmet kardeşi Behzat'ın İlyas'ın işini bitirmesi durumunda Hızır'ın onları çiğ çiğ yiyeceğini söylüyor. Ünal yurtdışından dönüyor ve Mesut'la pazarlığa oturuyor. Pazarlığın detaylarını öğrenen Hızır, Ünal'a sert çıkıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölüm özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölüm ATV’de yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölümde; İlyas içerde sağ kalmak için mücadele verirken Hızır kardeşi için endişelenmektedir. İlyas ve Behzat birbirlerinin adamlarının saldırısına uğruyor. Haşmet, Hızır’ın gücünün farkındadır ve içeriden gelecek kötü bir haberin başına nasıl bir bela açacağının hesaplarını yapıyor. Ünal ve Mesut’un pazarlığından sonra büyük bir sürpriz yaşanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. Son bölümde neler oldu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 125. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. Yeni bölüm fragmanı henüz ATV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124 SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Behzat ve İlyas’ın koğuşları değiştirilir. Behzat İlyas’ın koğuşunda, İlyas ise Behzat’ın koğuşuna alınmıştır. İlyas Behzat’ın koğuşuna adım attığı anda oradakilere “elinizden geleni ardınıza koymayın” diyerek gözdağı verir. Bu arada Behzat’ın olduğu koğuştakiler de bundan sonra ne yapacaklarını tartışmaktadır.

BEHZAT TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Dışarı çıktıklarında Behzat neye karar verdiklerini sorar. Behzat’ın sözleri İlyas’ın adamlarını çileden çıkarır. Üstüne üstlük onlardan kahve istemesi bardağı taşırır. Kendilerine zor hakim olurlar. Bu arada Behzat’ın eski koğuşundakilerde İlyas’ın işini bitirmek için fırsat kollamaktadır. İlyas koğuştan çıkar.

“HIZIR BİZİ ÇİĞ ÇİĞ YİYECEK”

Dışarda ise Tahsin amcaoğlu Haşmet’e, İlyas ve Behzat’ın içerden sağ çıkamayacağını söyler. Haşmet de İlyas Behzat’ı yiyemezse, Hızır’ın kendilerini çiğ çiğ yiyeceğini söyler. Bu arada Hızır’ın evinde İlyas’ın Behzat’ın koğuşuna alındığı öğrenilir öğrenilmez gergin bir bekleyiş başlamıştır. Hızır, eve gelen Alparslana bir haber olup olmadığını sorar. Alparslan, Ünal’ın geldiğini söyleyince annesi Hayriye İlyas’tan bahsettiklerini söyler. Alparslan amcasından haber olmadığını söyler.

ÜNAL VE MESUT’UN İLYAS PAZARLIĞI

Bu arada Ünal istihbaratın başındaki Mesut’la buluşur. Ünal, kendisi ile anlaşabileceklerini söylediğinde Mesut ne istediğini sorar. Ünal İlyas’ın dışarı çıkması şartını öne sürer. Mesut önce kabul etmez ancak Ünal’ın anlattıklarından sonra İlyas’ı dışarı çıkarttığında eline ne geçeceğini sorar. Ünal da “ne istiyorsun” der.

İLYAS VE BEHZAT

Behzat’ın koğuşundakiler İlyas’a saldırmak için harekete geçer. Kapıyı içeri girmelerini önlemek için İlyas tutmaya çalışırken içeri girebilenlere Demir çubukla karşılık verir. Aynı anda İlyas’ın koğuşunda da adamları Behzat’a saldırır. Ancak olaylar çok büyümeden gardiyanlar koğuşlara girerek her ikisini de kurtarır.

ÜNAL, MESUT İLE YAPTIĞI PAZARLIĞI HIZIR’A ANLATIYOR

Ünal, İlyas’ın serbest bırakılmasına karşılık Mesut’la yaptığı pazarlığın detaylarını Hızır ve Alparslan’a anlatır. Hızır’a İlyas için ne yaparsın sözleri üzerine Hızı da İlyas’ın ölmemesi için her şeyi yaparım sözleri ile cevap verir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

İLYAS TAHLİYE OLUYOR

İçerde İlyas cezaevi müdürüne savunma yapmak üzereyken tahliye olduğunu öğrenir. İçerdeki diğer arkadaşlarının da tahliye olacağını öğrenen İlyas, müdüre “Eğer Behzat ölmediyse ben biraz daha burada kalabilir miyim?” deyince müdür gardiyanlara onu dışarı çıkarması talimatını verir.

“HOŞGELDİN İLYAS REİS”

İlyas tahliye olup eve gelir. Evde onu karşılayanlardan Zafer’in birileri ile kavga ettiğini ve nezarethaneye atıldığını öğrenir. Evden içeri girdiğinde annesi Hayriye Hanım’a seslenir. Hayriye oğlunu karşısında görünce çok sevinir. Hızır kardeşinini görünce “Hoşgeldin İlyas Reis” der.

BEHZAT DA TAHLİYE EDİLİYOR

Yemekte Alparslan’a gelen cep mesajında Behzat’ın da tahliye edildiği yazmaktadır. İlyas gerilmiştir. Bı sırada sarfettiği sözler Hızır’ın canını sıkar. İlyas’ın Behzat ile ilgi tavırları masadakilerin hoşuna gitmez. Hayriye Hanım İlyas’ı uyarır. Bu arada Behzat da dışarı çıkıp abisi Haşmet’in evine gelir. Tahsin’e ne karşılığında serbest kaldığını sorar. O sırada içeri giren abisiyle hasret giderdikten sonra aynı soruyu abisine de sorar. Haşmet onu kimin dışarı çıkarttığını bilmediğini söyler.