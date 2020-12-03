Edip Akbayram’ın kızı paylaşımıyla korkuttu

Edip Akbayram'ın kızı Türkü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda ünlü müzisyenin sevenlerini korkuttu. Edip Akbayram'a kötü bir şey olduğu sanılınca Türkü'ye hem soru hem de tepki yağdı.

Sanatçı Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, Twitter hesabından babasıyla ilgili, “Aydınlık, dev çınarım… Güzel günler göreceğiz ve yeniden seni sevenlerle yürek yürek olacağımız konserlere gideceğiz ve ben yine bir adım arkanda her an seninle gurur duyarak sana eşlik edeceğim” mesajını paylaştı.

Bu mesaj üzerine sosyal medya kullanıcıları ve Edip Akbayram hayranları Türkü Akbayram’a hem soru yağdırdı hem de tepki gösterdi.

SEVENLERİ KORKTU

Türkü Akbayram’ın kullandığı ifadeler üzerine, bazı kullanıcılar Edip Akbayram’a bir şey olup olmadığını sordu. Kimi kullanıcı da Türkü Akbayram’ı Türkçesi nedeniyle eleştirdi.



Türkü Akbayram, bir kullanıcının, “Ağabeyime bir şey mi oldu?” sorusuna “Aman aman yok, sadece kabus gibi Covid günlerinden dolayı müziğinin susması sebebi ile” yanıtı verdi. Bu cevapla Edip Akbayram’ın sevenleri de rahat bir nefes aldı.