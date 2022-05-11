Edis: Annem ile babam burada tanışmış

Edis, Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenleriyle bir araya geldi. Anne ve babasının Bursa'da tanıştığını dile getiren şarkıcı, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edis, 4 aydır Amerika’da yürüttüğü müzik çalışmalarının ardından Türkiye Turnesi çerçevesinde vereceği konserlerde ilk durağı Bursa oldu.

”Hoş geldiniz gönül dostları, şeref verdiniz” diyerek Bursalı hayranlarını selamlayan Edis, sahne performansıyla beğeni topladı.



Şarkı aralarında seyirci ile sohbet eden Edis, Bursa’nın kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.

Edis, “Türkiye turnemizin ilk şehri Bursa oldu. Bize uğurlu geliyorsunuz her seferinde, hep bir şey geliyor başımıza sonrasında. Bursa’yı çok seviyorum. Annem ile babam Bursa’da tanışmış. Üniversitede burada okurken benim oluş sürecim başlamış” dedi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Demet Akalın Ersay Üner'e 'Nankör' deyip aldığı hediyeyi hatırlattı