Edis, ekranlara ajan olarak dönecek

Türkiye'nin ilk bilim kurgu, aksiyon ve ajan dizisi olarak bahsedilen 'Alya'da sürpriz bir isim de rol alıyor.

Can Evronol’un yönetmen koltuğuna oturduğu ve çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak dizi, İstanbul ve New York’ta geçecek.

Amerikan ve Türk işbirliğinden doğacak yapımın başrollerinde Edis ve Jandae Perçem var.

Kadrosunda Hande Ataizi, Gonca Vuslateri, Alper Atak ve Cem Kurtoğlu’nun yanı sıra ABD’li oyuncuların yer alacağı öğrenilen ‘Alya’ dizisi yakın zamanda dijital bir platformda seyircisiyle buluşacak.

Dizinin oyuncuları aksiyon sahneleri için özel ders alırken, müzik kariyerine odaklandığı için dizi setlerinden uzak kalan Edis’in sekiz bölümlük mini diziden toplamda 800 bin TL alacağı konuşuluyor.