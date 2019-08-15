Edis kimdir? Edis Görgülü nereli ve kaç yaşında?

Edis, 1990 doğumludur. 2012 yılında Dinle Sevgili adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan ve Benim Ol isimli ilk single'ı ile müzik piyasasına giren Edis Görgülü hakkında merak edilenler haberimizde... Edis Görgülü nereli ve kaç yaşında?

2014 yılının Aralık ayında ilk single albüm çalışması Benim Ol'u yayınlayan ve Music Top Türkiye Resmi Listesinde ikinci sıraya kadar yerleşmeyi başaran Edis Görgülü hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Edis Görgülü kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EDİS GÖRGÜLÜ KİMDİR?

Edis Görgülü, 28 Kasım 1990 tarihinde Londra’da dünyaya gelmiştir. Annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio’da çalışmaktaydı. Edis 2-3 yaşlarındayken ailesi onu Türkiye’de büyütmenin daha doğru olacağına karar vererek memleketleri olan İzmir’e yerleşti.

Edis Görgülü, Lise eğitimini İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamlamıştır. Çok küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Edis, 4 yaşında piyano çalmaya başlamıştır. Lise döneminde müziğe olan ilgisi sayesinde müzik eğitimlerine başlamıştır. İzmir Kent Orkestrasında solistlik yapmıştır. Lise eğitiminin ardından İstanbul Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamış aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarını kazanarak bu bölüme de başlamıştır. İki okulu aynı zamanda götürebilmek zor gelince İstanbul Üniversitesini bırakmıştır.

İstanbul’a gelince albüm hazırlamak için hemen bağlantılar kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuk ajanslarına başvurdu. 2011-12’de FOX TV’de yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde Barış karakterini canlandırdıktan sonra, 2012’de Star TV’de yayınlanan Hayatımın Rolü dizisinde Uygar rolüyle yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda arkadaşlarıyla bir karaoke bara gitti ve burada eğlence amaçlı şarkı söylerken bardakilerin dikkatini çekti. Bu sayede menajerinden müzisyen olması yönünde teklif aldı. Menajeri Şebnem Özberk aracılığıyla ilk kez Kenan Doğulu’yla tanışarak çeşitli demolar kaydetti. Ardından Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile tanıştı.

1 Aralık 2014 senesinde ise söz ve müziği kendisine ait Benim Ol şarkısı ile müzik piyasasına adım atmıştır. Benim Ol şarkısı, Music Top Türkiye Resmi Listesinde ikinci sırasına kadar yükselmiştir. Ocak 2016’da Her Şey Aşktan filmi için kaydettiği “Vay” ve Ağustos’ta Türkiye’de iki numaraya kadar yükselen “Dudak” single’ını satışa sundu.

Edis Görgülü, 2017 yılında beşinci single’ı “Çok Çok”u piyasaya sürdü. Şarkı, Türkiye’de iki numaraya kadar yükselerek 44. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Klip ile Yılın Şarkısı kategorilerinde aday gösterildi. Aralık ayında ilk kez canlı dijital konser verdi ve bu konserde kendisine Fatma Turgut ile Ozan Çolakoğlu da eşlik etti. Edis Görgülü, 1.80 metre boyunda, 72 kilo ve Yay burcudur.

Albümleri:

2014 – Benim Ol (Single)

2015 – Olmamış mı? (Single)

2016 – Vay (Single)

2016 – Dudak (Single)

2017 – Çok Çok (Single)

Ödülleri:

2015 – Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı

2015 – Ege Üniversitesi Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2015 – Altın Homeros İzmir'e Katkı Ödülleri – Yılın İzmirli Sanatçısı

2015 – Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2015 – Vodafone Freezone Liselerarası Müzik Yarışması – Umut Vaat Eden Genç Yetenek

2015 – Kral Türkiye Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2015 – MGD Altın Objektif Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Edis Görgülü’nün rol aldığı diziler ve filmler:

2012 – Hayatımın Rolü (Uygar) (TV Dizisi)

2011-2012 – Dinle Sevgili (Barış) (TV Dizisi)