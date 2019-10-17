Edis: Vefasızlıkla asla suçlayamazlar

Siyah giyim tarzıyla dikkat çeken başarılı popçu, sağlık durumunun sorulması üzerine ayağındaki rahatsızlık nedeniyle rutin kontrole geldiğini söyledi. Edis, 1 Aralık'ta gerçekleşecek konserin hazırlık provalarında sol ayak bileğini incittiğini ifade etti.

Şarkıcı Edis'in eski yapımcısı Bilal Oğuz ile mahkemelik olduğu iddia edilmişti. Yapımcısına ihtarname gönderip anlaşmasını fesheden şarkıcıya, yapımcısı tarafından 2,5 milyon liralık tazminat davası açılmıştı. Çıkan haberleri doğrulayan Edis, “Yargı sürecine girildi. O yapımcım değil. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Çok daha güzel haberlerim var. Güzel projelerimiz olacak” diyerek konuyu kapattı.

“APTAL BİRİ DEĞİLİM”

Soner Sarıkabadayı tarafından müzik piyasasına kazandırılan Edis, Sarıkabadayı tarafından vefasızlıkla suçlanmıştı. Sarıkabadayı'nın müzik şirketinde olduğu dönemde başka bir müzik şirketiyle anlaşma yapan Edis'e tepki gösteren Sarıkabadayı, 30 bin lira tazminat istemişti. Edis, bunun hatırlatılması üzerine “Onlarla da davamız var. Ben aptal biri değilim. Başarılı olan her insanın ticari hayatında böyle kavgalar, tartışmalar olur. İlk değil son da olmayacak. Ben işimi yaptığım sürece bana hiçbir şey olmaz. 25 senedir bu iş için köpek gibi çalışıyorum. Bir dava ile insanların bu işe ne kadar yatırım yaptığını anlayamazsınız. Vefasızlıkla asla suçlayamazlar. Beni bilen biliyor. Vefasızlık kime göre neye göre. Yargı süreçleri bittiği zaman sevenlerime belki anlatırım” diye konuştu.

“TARKAN’I ÇOK SEVİYORUZ”

Sürpriz projeler hazırlığı içerisinde olduğunu söyleyen Edis, Gülşen ile olan düetini albüm çalışmaları ve ünlü popçunun Londra'da olması nedeniyle Ocak ayına ertelediklerini belirtti. Geleceğin Tarkan'ı olarak nitelendirilen Edis, bu tarz yorumlarla ilgili olarak “Tarkan'ı çok seviyoruz. İnşallah” açıklamasında bulundu.