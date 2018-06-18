Edis, ‘Yalan’ şarkısına klip çekti

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Ayazağa Ormanları ve Orion Stüdyolarında gerçekleşen klipte yaklaşık 50 kişi çalıştı. Türkiye'de ilk kez 80 saniye katsız (montajsız) çekilen klip bu anlamda bir rekor oldu. Klibin yönetmen koltuğunda oturan Gülşen Aybaba; ‘Açıkçası klip başladı, öyle bir dans ettiler ki, biz izlemekten her şeyi unuttuk. Kendimizi alamadık. Ve sonra tekrar çekmek zorunda kaldık. Ben ondan sonra karar verdim, katsız yayınlamaya. Çünkü şu ana kadar gördüğüm en iyi dans eden sanatçı Edis. Bir yerde bile hata yok. Kusursuzdu” dedi.



Edis ise; ‘Gelmiş geçmiş en iyi dans klibi olacağına inanıyorum. Alışılagelmiş bir kurgu sistemi yok. Çok iyi bir kamera getirtildi ki dans sahneleri çok iyi yansıtılabilsin' diye konuştu. Klipte, Hollywood filmlerinde kullanılan Techno Crane ve Gyro Headle kullanıldı.



Klip 24 saat bile geçmeden 1 buçuk milyonu aşkın izlendi ve Youtube'da trend videolar listesine girdi.