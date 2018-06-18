Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Edis, ‘Yalan’ şarkısına klip çekti
Edis, ‘Yalan’ şarkısına klip çekti
Geçtiğimiz ay çıkardığı ‘Roman’ albümüyle yükselişe geçen Edis, albümünün ikinci video klibini ‘Yalan’ şarkısına çekti.
Magazin 18 Haziran 2018 - 12:19

Ayazağa Ormanları ve Orion Stüdyolarında gerçekleşen klipte yaklaşık 50 kişi çalıştı. Türkiye'de ilk kez 80 saniye katsız (montajsız) çekilen klip bu anlamda bir rekor oldu. Klibin yönetmen koltuğunda oturan Gülşen Aybaba; ‘Açıkçası klip başladı, öyle bir dans ettiler ki, biz izlemekten her şeyi unuttuk. Kendimizi alamadık. Ve sonra tekrar çekmek zorunda kaldık. Ben ondan sonra karar verdim, katsız yayınlamaya. Çünkü şu ana kadar gördüğüm en iyi dans eden sanatçı Edis. Bir yerde bile hata yok. Kusursuzdu” dedi.

edis-00_00_34_04-still006
Edis ise; ‘Gelmiş geçmiş en iyi dans klibi olacağına inanıyorum. Alışılagelmiş bir kurgu sistemi yok. Çok iyi bir kamera getirtildi ki dans sahneleri çok iyi yansıtılabilsin' diye konuştu. Klipte, Hollywood filmlerinde kullanılan Techno Crane ve Gyro Headle kullanıldı.

edis-00_01_30_18-still002
Klip 24 saat bile geçmeden 1 buçuk milyonu aşkın izlendi ve Youtube'da trend videolar listesine girdi.

Etiketler