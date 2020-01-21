Edis’in ‘İfşa’ isyanı

Kısa dönem askerliğini bir süre önce bitiren şarkıcı Edis, sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılan bir ifşa paylaşımına isyan etti.

Son dönemin başarılı şarkıcılarından Edis, sosyal medya hesabını sadece konser bilgilerini vermek için değil aynı zamanda takipçileriyle etkileşime girmek için de kullanıyor. Kısa bir süre öncesine kadar vatani vazifesini gerçekleştirmekte olan Edis, askerliğini bitirdikten sonra iş temposuna geri dönmüştü.

EDİS’İN ‘İFŞA’ İSYANI

Genç şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kendisine ait olduğu iddia edilen pornografik görüntülerin dolaşıma çıktığı yönündeki paylaşımlara şu sözlerle isyan etti: