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Edis’ten yasağa tepki: Ne hissettirdiğiniz asla unutulmayacak

Şarkıcı Edis, saat 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağına tepki göstererek, "Ne hissettirdiğiniz asla unutulmayacak" dedi.

Yayınlanma: 13:08 - 04 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Edis’ten yasağa tepki: Ne hissettirdiğiniz asla unutulmayacak

Covid-19’un salgın olarak ilan edildiği tarihten bu güne konan kısıtlama ve yasakların tümünün kaldırılmasına rağmen, Covid-19 önlemleri gerekçe gösterilerek saat 24.00’ten sonra uygulanan canlı müzik yasağının kaldırılmamasına tepkiler devam ediyor.

“KENDİME YEDİREMİYORUM ARTIK”

Şarkıcı Edis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Müzik yasağının kalkmasını talep etmeyi kendime yediremiyorum artık. Çok küçük düşürücü, utanç verici. Yaptığımız işi nasıl böyle küçümsenecek hale getirdiniz ki bu yasaklarınızın sonu yine özgürlüğe ve müziğe yarayacak; ne hissettirdiğinizse asla unutulmayacak” dedi.

Edis’in paylaşımı.

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