Ediz Hun’dan sahtekarlık uyarısı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ediz Hun, kızının Twitter hesabı üzerinden kısa bir süre önce kendi adını kullanarak açılmış bir hesap hakkında takipçilerini uyardı. Hun, kendisinin Twitter'da bir hesabının olmadığını söyledi.

Bir süredir ünlü oyuncular adına açılan sahte Twitter hesaplarıyla ilgili uyarılar yapılırken bu tarz bir uyarıyı da Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Ediz Hun gerçekleştirdi.

Nisan ayında kendi adını kullanarak açılan bir Twitter hesabı hakkında paylaşımda bulunan Ediz Hun, kızının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile sözkonusu hesabın sahte olduğunu ve kendisinin Twitter hesabı olmadığını söyledi.

Sevenlerine teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen efsane oyuncu şu paylaşımda bulundu: