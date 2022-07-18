Sibel Can konserinde olay çıkmıştı! Edremit Belediye Başkanı açıklama yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Can'a çiçek vermek isteyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a görevliler izin vermedi. Başkanın görevlilere tepki göstermesi nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı. Arslan yaşanan olaylara dair açıklama yaptı.

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Sibel Can önceki akşam Edremit’e bağlı Altınoluk’taki Amfi Tiyatro’da biletli konser etkinliğinde sahne aldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bir ara sahneye çıkıp Sibel Can’a çiçek vermek istedi. Ancak görevliler izin vermeyince kavga büyüdü.

SİBEL CAN ARA VERDİ

Bu sırada sahnede olan Sibel Can konserine ara verip kulise geçti. Konser alanına çok sayıda jandarma ve zabıta görevlisi geldi. Başkan bir süre sonra konser alanından ayrıldı. Olaylar yatışınca da Sibel Can tekrar sahne alıp konserini tamamladı.

“HAYSİYET CELLATLIĞI YAPILIYOR”

Edremit Belediye Başkanı konser sırasında yaşanan olay sonrasında şu açıklamayı yaptı:

* Edremit Belediyesi ve şahsımın sanata ve sanatçıya saygı, özen ve desteği tüm kamuoyunun malumudur. Bu hususta en önemli tanıdığımız saygı değer Edremitliler ve bölgemizdeki sanatçılardır. Sibel Can gibi ülkemize mal olmuş değerli bir sanatçının ilçemizde bulunması bizleri onurlandırmıştır.

* Şahsiyeti ve sanatıyla Edremit’imize teşrif ederek bizleri onurlandıran çok sevdiğim sanatçımıza Edremit halkını bir temsilcisi olarak hoş geldiniz demek ve kent adına çiçeğimizi takdim etmek arzusundaydım. Bu gayet normal, olması gereken, sanata duyarlı her bölgede rutin kabul edilen bir temsil görevidir.

* Buna mukabil bu davranışımız özel korumalar ve menajer tarafından engellenmiş güvenlik tedbirinin ötesinde şahsıma yönelik ‘fedai’ gibi tutum takınılmıştır. Halkın temsiline karşı hiç nazik olmayan söz, hareket ve eylemlerde bulunmuştur.

* Üstelik bu da yetmezmiş gibi kabahatlerini örtmek için şahsıma yönelik ‘sarhoştu’ şeklinde algılara başvurmuşlardır. Bu mesnetsiz, kesinlikle doğru olmayan ve kasıtlı olarak yapılan ithamı reddediyor, bu haysiyet cellatlığında doğru hükmü halkımızın vicdanına bırakıyorum.

* Bunun karşısında kendimize savunmuş olsak da hem değerli sanatçımızı izlemeye gelen halkımızın önünde böyle bir görüntü meydana gelmesinden hem de Edremit halkının bir temsilcisi olarak yaşadığımızdan üzüntü duyuyoruz.