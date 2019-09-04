Edvina Sponza’ya ‘İbrahim Kutluay’dan şiddet gördünüz mü?’ diye sordular

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza önceki gün Kutluay’ın uğrak mekanı olan Bebek’de koruması ile görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İbrahim Kutluay'dan şiddet gördüğü için 3 aylık koruma kararı aldığı iddia edilen Sponza, Bebek'de koruması ile görüntülenince iddialar acaba doğru mu sorusu akıllara geldi.

Gazetecileri çekmemesi konusunda uyaran koruma Sponza'nın talimatıyla oradan ayrıldı.

Basın mensuplarının Kutluay'dan şiddet gördünüz mü? Ve olayların hangi aşamada olduğuna dair sorularını yanıtsız bırakan Edvina Sponza konuşmayacağını belirterek Bebek'de bulunan bir pasaja girdi.