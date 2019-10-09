Edward Norton: Brad Pitt’e yumruk attım

1999 yapımı Dövüş Kulübü (Fight Club) filminin başrol oyuncusu Norton yıllar sonra filmle ilgili bir itirafta bulundu. Dövüş Kulübü’nün çekilmesinin 20. yılında The Tonight Show'a katılan Norton, 20. yılını kutlayan filmin diğer başrol oyuncusu Brad Pitt’e gerçekten yumruk attığını ve ünlü oyuncunun kendisine tepki gösterdiğini anlattı.

“KULAĞINA VURDUM”

Norton, “Bu, filmdeki ilk yumruktu ve ben onun kulağına vurdum. David Fincher, bana geldi ve ‘Vur ona, bir yerden bağlantı kur onunla' dedi. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ve kulağına vurdum” dedi. Başarılı oyuncu, “Brad, filmde ‘Neden kulağım?’ diye soruyor. İşte o gerçek” şeklinde konuştu. Dövüş Kulübü, gösterildiği yıl, 100 milyon dolarlık hasılat elde etti.