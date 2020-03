Efekan Can kimdir? Efekan Can nereli ve kaç yaşında?

Efekan Can, 1994 doğumludur. İlk olarak Ufak Tefek Cinayetler isimli dizi ile oyunculuk serüvenine adım atan Efekan Can hakkında merak edilenler haberimizde...