Efekan Can kimdir? Efekan Can nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinde Tuğrul karakterini canlandıran Efekan Can hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Efekan Can kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
EFEKAN CAN KİMDİR?
Efekan Can, 1994 yılında Bilecik’te dünyaya gelmiştir. Bilecik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimi için İstanbul’a gelen Efekan Can, Atölye Craft'ta oyunculuk eğitimi almıştır.
Rol aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.
Efekan Can, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinde Tuğrul karakterine hayat vermektedir. Efekan Can, 1.79 metre boyunda ve 70 kilodur.
Efekan Can’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Öğretmen (Tuğrul) (TV Dizisi)
2019 – Azize (Kuzey) (TV Dizisi)
2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Serhan’ın Gençliği) (TV Dizisi)