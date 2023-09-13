Efsane filminin setinde çıkan yangında öküz öldü

Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt'un başrolünü paylaştığı 'Efsane' filminin çekimlerinin gerçekleştiği Çorum'daki sette yangın çıktı. Ynagında çekimlerde yer alan bir öküz öldü.

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Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt’un başrolünü paylaştığı ‘Efsane’ filminin çekimlerinin gerçekleştiği Çorum’daki sette yangın çıktı. Ynagında çekimlerde yer alan bir öküz öldü.

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Sadi Celil Cengiz gibi ünlü isimlerin yer aldığı ‘Efsane’ filminin Çorum’daki setinde çıkan yangında bir öküz öldü.

“SETİMİZDE ÜZÜCÜ BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIK”

Film yapım şirketinden yapılan açıklamada “Dün öğleden sonra Kargı ilçesi Karaköy Mahallesi’ndeki itfaiye gözetiminde yapılan ‘Efsane’ filminin çiftlik sahnesini çektikten sonra itfaiye yetkililerinin soğutma çalışmalarını tamamlaması ve güvenliği teyit etmesi neticesinde setimize son verdik. Gecenin ilerleyen saatlerinde üzücü bir haber aldık. İtfaiyeden edindiğimi bilgiye göre, bir anda sabaha karşı çıkan yangın çevreye yayılmadan ve büyümeden önce söndürülmüş. Haberi alır almaz vardığımız setimizde üzücü manzarayla karşılaştık. Bizi derinden üzen tek olay ise filmimizde rolü olan hepimizin canı kadar sevdiği öküzümüz Zeki’yi bu talihsiz olay sonrası kaybetmemiz oldu. İçimizdeki hüznü, acıyı ve kederi tarif edecek kelime bulamıyoruz” denildi.