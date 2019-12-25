Efsane geri dönüyor! Yılbaşı gecesi Feriştah, Lütfiye Çıtır ve Mükremin Çıtır sürprizi…

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından Bir Demet Tiyatro'nun iki karakteri yılbaşı gecesi Kanal D ekranlarında olacak.

Tiyatro havasındaki yapımlara ön ayak olan Bir Demet Tiyatro’nun unutulmaz karakterleri Feriştah, Lütfiye Çıtır ve Mükremin Çıtır, Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı programına konuk oluyor.

Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği Çok Güzel Hareketler 2 programı, 31 Aralık Salı akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelecek. Programa Demet Akbağ da konuk olarak katılacak.

Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ, bir döneme damga vuran Bir Demet Tiyatro’yu yıllar sonra yeniden sahnede oynayacak.