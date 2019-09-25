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Efsane program geri dönüyor
Efsane program geri dönüyor
Yayınlandığı 90'lı yıllara damga vuran ve ekranda kaldığı süre boyunca kendisinden söz ettiren magazin programı 'Top Secret' yeniden başlıyor.
Magazin 25 Eylül 2019 - 07:00

Özel kanalların kurulmasıyla yayın hayatına başlayan ve uzun yıllar devam eden ‘Top Secret’in isim hakkını alan magazin programları yapımcısı Magazinci Gökberk Sipahioğlu, programı kimin sunacağı konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

“KEYİFLİ ANLAR YAŞATACAĞIZ”

İki büyük kanalla görüştüklerini söyleyen Sipahioğlu, “Şu an anlaşma aşamasındayız, çok kısa sürede nerde yayınlanacağını açıklayıp, insanlara keyifli anlar yaşatacağız” dedi. Programın formatı hakkında da konuşan Gökberk Soykan Sipahioğlu, “Seviyeli magazin tarzımızı koruyarak eğlenceli haberlere yer vereceğiz” dedi.

Son güncelleme: 12:49 - 25.09.2019
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