Efsane Yumruk filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Benliğini bulmak için yollara düşen rahibi, zorlu bir yol bekle Efsane Yumruk filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Ünlü yönetmen Kaige Chen'in yönettiği Efsane Yumruk filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Efsane Yumruk, benzersiz aksiyon sahneleri ile sinemaseverlerin ilgisini çekmişti. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Efsane Yumruk’un konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. İşte Efsane Yumruk filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

EFSANE YUMRUK OYUNCULARI

Chen Chang, Wah Yuen, Aaron Kwok, Jaycee Chan, Baoqiang Wang

EFSANE YUMRUK KONUSU

Ustası tarafından hayatı öğrenmek adına şehre gönderilen Boss Zha, kendi topraklarından uzaklaşmaya ve yeni ortamlar gördükçe yabancısı olduğu bu dünyadan korkmaya başlar. İhanetin, düşmanlığın ve sadakatsizliğin yaşandığı bu yer Boss için oldukça farklıdır. Zira kendi topraklarında kimse yalan söylemez, ihanet etmez ve istedikleri için insanlar yanlış yollara başvurmaz. Hocasının isteği üzerine geldiği bu yerde bir süre daha mecburen kalmak zorundadır. Çünkü gerçekleri öğrendiği bu dünya aynı zamanda Boss’a dövüşün tatlı ayrıntılarını da sunacaktır.