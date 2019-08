Efsanenin Yükselişi konusu ne? Efsanenin Yükselişi oyuncuları kimler?

Efsanenin Yükselişi, bu akşam TV’de ilk kez yayınlanacak. Aksiyon ve macera dolu hikayeyi kaçırmak isteyemenler Efsanenin Yükselişi için ekran başında olacak. Peki Efsanenin Yükselişi konusu ne, oyuncuları kimler?

EFSANENİN YÜKSELİŞİ KONUSU

Roy Hin Yeung Chow'un yönetmenliğini yaptığı Rise of The Legend filminde sinema severlere intikam ve adalet duygularını benimseyen bir seyir keyfi 131 dakika boyunca aktarılıyor. Filmde anlatılan hikayede acılı bir evlat, diğer yandan baba veya annenin de yanlış giden düzene karşı isyan etme noktasına gelmesi ve bir adalet savaşçısının da ortaya çıktığı aksiyon türde bir yapım olarak kurgulanan hikayenin senaristi ise Chi-long To'dur. Küçük yaşta karanlık adamlar tarafından babası öldürülen bir çocuk, büyüdüğünde intikam almak için yıllarca bekler ve içindeki intikam ateşi her gün daha da büyümüştür. Artık içindeki öfkeyi ve nefreti dışarı vurmasının zamanı gelmiştir…

EFSANENİN YÜKSELİŞİ OYUNCULARI

Sammo Hung

Eddie Peng

Luodan Wang

Boran Jing

Anglebabt

Cho-Lam Wong