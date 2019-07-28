Eftelya Fettahoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Yarışmanın başından beri hem seyircilerin hem de jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başaran Eftelya Fettahoğlu son kez performans sergileyecek. Yarışmanın formatı gereği 100 jüri bulunuyor, söylediği şarkıyla en çok jüri üyesini ayağa kaldıran bir adım öne geçiyor.

EFTELYA FETTAHOĞLU KİMDİR?

İstanbul’da yaşayan ancak aslen Trabzonlu olan Eftalya Fettahoğlu, 2012 yılında Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördü.

2017 yılında okuldan mezun olmasının ardından müzikle ilgilenmeye başlayan Eftalya Fettahoğlu, bu alanda kendisini geliştirme amacıyla eğitim alma kararı vermiştir. Tiyatro ile ilgilenen ve bazı mecralarda yazarlık da yapan Eftalya Fettahoğlu, kendisini Türkolog olarak tanımlamaktadır.