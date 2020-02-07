Ege ile 90’lara Yolculuk

Müzik kariyerinde 25'inci yılını kutlayan Ege, 7 Şubat'ta Ankara'da, 8 Şubat'ta ise Bolu'da hayranları ile buluşacak... Türkiye'nin her şehrinde sahne almaya hazırlanan Ege, "Yaz Aşkım, Delice Bir Sevda, Hurma Gözlüm, Sevildiğini Bil Yeter" gibi sevilen şarkılarını da seslendirecek...

Çeyrek asırlık müzik kariyerinde unutulmaz olan “Yaz Aşkım, Delice Bir Sevda, Hurma Gözlüm, Sevildiğini Bil Yeter” gibi şarkılara imza atan Ege, geniş repertuvarıyla bugün Ankara Hayal Kahvesi’nde unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak. Yoğun konser programına hız kesmeden devam eden sanatçının bu hafta ki konser durakları Ankara ve Bolu olacak.

Ege, cumartesi günü de Bolu 645 KK sahnesinde sevenleriyle bir araya gelecek. Yeni projelerine devam eden Ege, 25. Müzik Yılı konserleri için Türkiye’nin her şehrinde sahne almaya hazırlanıyor.