Ege’den çocuklar için 100. yıl şarkısı

2023 yılına 10 bölümden oluşan Kurtuluş Savaşı Destanı'nı hazırlayan Ege, destanın ikinci bölümü olan “Kiraz Ağacı” şarkısını, dünyada salgının yaşandığı bugünlerde, tüm topluma moral olması için animasyon tekniği ile kliplendirdi.

Yazmakta olduğu Kurtuluş Savaşı Destanı'nı ilk ve son kurşunun atıldığı İzmir'e ithaf eden Ege, destanın ikinci şarkısı “Kiraz Ağacı”nı 100. yıl anısına tüm çocuklara armağan etti.

Ege, “Hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken şu zamanda, milletimize ufak da olsa moral vermek, destek olmak istedik” ifadelerini kullandı.