Ege’den kötü haber

Şarkıcı Ege, Instagram hesabından kötü haberi verdi. Corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyuran Ege, “Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum” açıklamasını yaptı ve takipçilerine ‘maske takın’ uyarısında bulundu.

Ege’nin açıklaması şöyle:

Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef “pozitif” çıktı… Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder… Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın… Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle…