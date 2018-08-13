Ege’nin Hamsisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ege’nin Hamsisi 5. son bölüm izle

Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak ve Haldun Boysan'ın yer aldığı Ege'nin Hamsisi 5. son bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümün ardından Ege'nin Hamsisi yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Ege’nini Hamsisi son bölümde Deniz’in Zeynep için müthiş sürprizin ardından 6. bölüm fragmanı merak ediliyor. Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatıldığı Ege’nin Hamsisi yeni bölüm fragmanı henüz. yayınlanmış değil.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Fikret'in Ege’ye gelişi kasabadakiler için büyük bir olay olur. Tası tarağı toplayıp Şevket’in yanına gelen Fikret gözünü Melahat'a diker ve onun attığı her adımı takip etmeye başlar.

Belediye başkanı Nuri, baca dumanı yüzünden Fırtına Şevket’in Mıhlamasını mühürleyince Şevket çok bozulur ve hatasını düzeltmek için harekete geçer. Bu durumdan Melahat'ı sorumlu tutan Şevket, Melahat'a karşı atağa geçer. Ege’nin Hamsisi dizisi son bölümü henüz yayınlanmış değil. Yayınlandığı anda aşağıdaki link’ten izleyebilirsiniz.

EGE’NİN HAMSİSİ SON BÖLÜM İZLE!

Öte yandan Deniz ve Zeynep’in araları iyice ısınmaya başlar. Aynı yerde yaşamalarına rağmen Şevket ve Melahat’ın savaşı yüzünden birbirleriyle görüşmeleri oldukça zordur. Gizlice buluşmak için bir yol bulmaları gerekir. Deniz, Zeynep için müthiş bir sürpriz hazırlar. Ancak bu sürpriz başlarına büyük bir bela açacaktır.”

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Bahar Filiz Ekinci'nin kaleme aldığı dizide, başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor. Ege’nin Hamsisi yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda aşadaki linkten izleyebilirsiniz.

EGE’NİN HAMSİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatıldığı dizi, yaz sezonuna damgasını vuracak.