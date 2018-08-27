Ege’nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ege’nin Hamsisi son bölüm izle

TRT 1'in eğlenceli dizisi Ege'nin Hamsisi 7. son bölüm ile ekranlara geldi. Son bölümde; kasabada bayram telaşı başlamıştır. Bayramın gelişiyle Melahat ve Şevket arasında barışın olacağını düşünen kasabalılar bayram sabahı yeni bir savaşla karşı karşıya kalırlar.Yeni bölüm maceralarını merak edenler Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanını internetten araştırıyor. İşte ayrıntılar...

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Ege’nin Hamsisi 7. son bölümünde; Deniz ve Zeynep’in arasında filizlenen aşk, işleri beklenmedik bir şekilde zorlaştırmaya başlar. Ailelerinden çekinip gizlice birbirlerini tanımaya çalışan Deniz ve Zeynep, bayram nedeniyle fazla görüşemezler.

EGE’NİN HAMSİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Şevket, Melahat'ın iyi yönlerini fark etmeye başlar. Fikret, ördeği Nuri’yi bulmak için kasabayı birbirine katarken, Şevket Melahat’la barışmak için yeni bir yol düşünür. Fakat aralarında başlayan savaş düşündükleri kadar kolay çözümlenmeyecektir.

Ege’nin Hamsisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

EGE’NİN HAMSİSİ YENİ FRAGMAN

EGE’NİN HAMSİSİ SON BÖLÜM