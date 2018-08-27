Ege’nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ege’nin Hamsisi son bölüm izle

Ege’nin Hamsisi 7. son bölümünde; Deniz ve Zeynep’in arasında filizlenen aşk, işleri beklenmedik bir şekilde zorlaştırmaya başlar. Ailelerinden çekinip gizlice birbirlerini tanımaya çalışan Deniz ve Zeynep, bayram nedeniyle fazla görüşemezler.
EGE’NİN HAMSİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?
Şevket, Melahat'ın iyi yönlerini fark etmeye başlar. Fikret, ördeği Nuri’yi bulmak için kasabayı birbirine katarken, Şevket Melahat’la barışmak için yeni bir yol düşünür. Fakat aralarında başlayan savaş düşündükleri kadar kolay çözümlenmeyecektir.
Yakalandın! #BizBirOldukMu #EgeninHamsisi @TRT1 pic.twitter.com/cC4ESvLJq9
— Ege’nin Hamsisi (@egeninhamsisi) 27 Ağustos 2018
Ege’nin Hamsisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.