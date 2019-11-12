Ezgi Mola’ya açık fermuar yorumu

Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncuları arasında yer alan Ezgi Mola, aynı zamanda neşeli kişiliği ve hayvansever kimliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve doğru bildiği konularda son derece sert bir üslupla yazmaktan da geri durmayan Ezgi Mola, ne kadar dobra bir kişiliği olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

GÖBEK FARKI…

Hesabından paylaştığı son fotoğrafında dostlarına sitemkar bir çıkış yapan ve tepkisini; “Uğruna çekilişler yapılan en havalı telefondan var ama havalı pozlarımı çekecek gerçek bir dostum yok! Yazıklar olsun.. İKİ HAFTA OLMUŞ YAAA!” sözleriyle gösteren Mola, bu karesine “Fermuarın açık kanki” şeklinde bir yorum aldı. Böylesi bir yorumdan rahatsızlık duymayan Mola, işi daha da ileri götürerek hakkında yapılan bu yoruma: “Hayır kuzum, esnemeyen kot kumaşı ve 36 beden ama ben onu göbek farkıyla 37 beden yapmışım” notuyla yanıt verdi.