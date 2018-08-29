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Ehliyetini alan Aleyna Tilki’nin kolları olay oldu
Ehliyetini alan Aleyna Tilki’nin kolları olay oldu
Geçtiğimiz aylarda trafiğe kapalı alanda araba kullanma görüntüleriyle gündeme gelen Aleyna Tilki ehliyetini alır almaz direksiyon başına geçti.Tilki'nin takipçileri ise paylaşıma, "Ya sen Aleyna Tilki'sin o kollarının hali ne." yorumu yaptı.
Magazin 29 Ağustos 2018 - 23:44

Geçtiğimiz aylarda trafiğe kapalı alanda araba kullandığı görüntüleriyle gündeme gelen Aleyna Tilki ehliyetini aldı. Sosyal medya üzerinden direksiyon başına geçtiği görüntüleri paylaşan Tilki, kısa süre içerinden çok sayıda beğeni aldı. Bazı takipçileri ise Aleyna Tilki’nin kollarını eleştirdi.

“VAKTİ GELİNCE HEPİNİZE YOL VERİCEM”

Ehliyetini aldığı gibi lüks arabasıyla trafiğe çıkan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımına, “Selektör yapma boşa,vakti gelince hepinize yol vericem.” notunu paylaştı.

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“SEN ALEYNA TİLKİ’SİN O KOLLARIN HALİ NE”

Tilki’nin takipçilerinden bazıların paylaşıma ilginç yorum yaptı. Tilki’nin kollarındaki kılları eleştiren takipçisi, “Ya sen Aleyna Tilki’sin o kılların hali ne.” yorumunu yaptı.

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