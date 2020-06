Eiza Gonzalez ve Timothee Chalamet çifti tatilde görüntülendi

Genç kuşağın başarılı oyuncusu Timothee Chalamet, kendinden beş yaş büyük meslektaşı Eiza Gonzalez ile yeni bir aşka yelken açtı. Gonzalez’in ana vatanı Meksika’da tatik yapan çift, önceki gün kaldıkları villanın havuzunda görüntülendi.

24 yaşındaki Chalamet ile 30 yaşındaki Gonzalez, havuzda bir süre şakalaştıktan sonra romantik anlar yaşadı. Çift ardından havlulara sarılıp şezlonglara uzandı.

GENÇ YETENEK

Rol aldığı Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) adlı filmle bir anda yıldızı parlayan ve ardından yer aldığı bir çok önemli projeyle adını duyuran Chalamet, daha önce Johnny Depp ve Vanessa Paradis’in kızı Lily-Rose Depp ile aşk yaşıyordu.

Chalamet, Lily-Rose ile yollarını iki ay önce ayırmıştı. Genç oyuncunun bu kadar kısa zamanda yeni bir aşka yelken açması şaşkınlık yarattı.

CRISTIANO RONALDO İLE AŞK YAŞADI

Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez ise şöhretini ülkesinin telenovela adı verilen televizyon dizileri sayesinde elde etti. Lola adlı müzikal ile bir anda kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti.

Gonzalez, oyunculuğunun yanı sıra hareketli özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Meksikalı oyuncu, Josh Duhamel, Liam Hemsworth ve Cristiano Ronaldo gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla konuşulmuştu.