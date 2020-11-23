Ekim ayında magazinde öne çıkan isimler belli oldu

Ekim ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazin olayları belirlendi. Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, Cem Yılmaz listenin ilk sırasına yerleşirken, Halil Sezai de ikinci sırada yer aldı.

Aşk ve iş hayatı ile ekim ayı boyunca toplam 4 bin 307 habere adını yazdıran Cem Yılmaz, en popüler isim olarak magazin gündeminin zirvesine adını yazdırdı.

Medya Takip Merkezi’nin aynı raporuna göre oyuncu Serenay Sarıkaya ise ay boyunca toplam bin 838 haberde yer aldı.

Geçen ay kavga skandalı ile medyanın gündemine düşen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu da ekim ayında medyanın ilgi odağında oldu.

Oyuncu, toplam 4 bin 139 haberde yer alarak adını listenin ikinci sırasına yazdırdı.

Oyuncu Özgü Namal, 7 yıldır birlikte olduğu 53 yaşındaki nefes terapisti eşi Serdar Oral’ı kaybetti.

Eşi Serdar Oral'ın ani vefatıyla sarsılan Özgü Namal ay boyunca toplam 2 bin 449 haberde yer aldı. (DHA)