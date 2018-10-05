Ekranlarda sürpriz ikili! Sinem Kobal’ın kararı bekleniyor

Yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan oyuncu Barış Arduç'un partneri için Sinem Kobal’ın kapısı çalındı. Kobal'ın bu teklife ne diyeceği ise merakla bekleniyor.

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Kiralık Aşk dizisiyle isminden söz ettirmeyi başaran oyuncu Barış Arduç Star TV ekranlarında seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin cast çalışmaları başlarken oyuncunun partneri için sürpriz bir ismin kapısı çalındı.

PROJE SEÇİMİNDE TİTİZ DAVRANIYOR

Sektörde konuşulanlara göre; Barış Arduç için yapım şirketi Sinem Kobal ile görüştü. En son rol aldığı ‘Analar ve Anneler' dizisiyle bekleneni veremeyen oyuncu ise proje seçiminde bir hayli titiz davranıyor. Yeni sezonda ekranda olmak isteyen Sinem Kobal, gelen projeleri ise eşi Kenan İmirzalıoğlu'na danışıyor.