Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları…

Ekşi Elmalar filmi hakkında birçok ayrıntı araştırılıyor. Ekşi Elmalar filminin konusu Hakkari ve Antalya’da geçse de filmin çekimleri Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yapıldı. İşte Ekşi Elmalar’ın konusu ve oyuncuları…
EKŞİ ELMALAR
Ekşi Elmalar, 2016 yapımı yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan’ın gerçekleştirdiği sinema filmidir. Filmin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı ve Songül Öden yer alırken kadroda kendilerine Şükrü Özyıldız, Fatih Artman, Ersin Korkut, Caner Cindoruk, Cezmi Baskın ve Yılmaz Erdoğan eşlik ediyor. Filmin yapımcılığını ise BKM üstlendi. 27 Ekim’de İstanbul’da galası yapılan film, 28 Ekim’de seyirci ile buluştu.
EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU
Filmde, Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye’nin 1970’li yılların sonunda Hakkâri’de elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikâyesi 1990’lı yılların sonunda Antalya’da son buluyor. Hakkâri’de elma bahçesi ve evlenme çağına gelmiş birbirinden güzel 3 kızı ile ünlenen Belediye Başkanı Özay, aynı zamanda sert mizaçlı bir babadır. Özay, belediye işleri dışında kızlarının talipleriyle de mücadele etmek zorundadır.
EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI
Canlandıran Oyuncular
Yılmaz Erdoğan-Aziz Özay
Farah Zeynep Abdullah-Muazzez Özay
Songül Öden-Türkan Özay
Şükran Ovalı-Safiye Özay
Şükrü Özyıldız-Özgür
Fatih Artman-Hatip
Ersin Korkut-Şino(Mavi Gözlü)
Caner Cindoruk-Servet
Cezmi Baskın
Devrim Yakut-Ayda Özay
Kıvanç Baran Arslan-Cevdet