Ekşi Elmalar konusu ne? Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?

Vizyona girdiği 2016 yılının dikkat çeken filmlerinden bir olan Ekşi Elmalar filmi, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çekilmiştir. Yılmaz Erdoğan'ın hem yönetmenliğini yaptığı hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı Ekşi Elmalar filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…
EKŞİ ELMALAR KONUSU
Filmde, Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye’nin 1970’li yılların sonunda Hakkâri’de elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikâyesi 1990’lı yılların sonunda Antalya’da son buluyor. Hakkâri’de elma bahçesi ve evlenme çağına gelmiş birbirinden güzel 3 kızı ile ünlenen Belediye Başkanı Özay, aynı zamanda sert mizaçlı bir babadır. Özay, belediye işleri dışında kızlarının talipleriyle de mücadele etmek zorundadır.
EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan-Aziz Özay
Farah Zeynep Abdullah-Muazzez Özay
Songül Öden-Türkan Özay
Şükran Ovalı-Safiye Özay
Şükrü Özyıldız-Özgür
Fatih Artman-Hatip
Ersin Korkut-Şino(Mavi Gözlü)
Caner Cindoruk-Servet
Cezmi Baskın
Devrim Yakut-Ayda Özay
Kıvanç Baran Arslan-Cevdet