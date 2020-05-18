Ekşi Elmalar konusu ne? Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?

Ekşi Elmalar konusu ne? Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?

Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı Ekşi Elmalar filmi hakkında internette arama yapılıyor. Kızlarıyla başı dertte olan sert mizaçlı bir belediye başkanının hikayesinin anlatıldığı Ekşi Elmalar filminin konusu ne? Ekşi Elmalar nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte Ekşi Elmalar filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Vizyona girdiği 2016 yılının dikkat çeken filmlerinden bir olan Ekşi Elmalar filmi, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çekilmiştir. Yılmaz Erdoğan'ın hem yönetmenliğini yaptığı hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı Ekşi Elmalar filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

EKŞİ ELMALAR KONUSU

Filmde, Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye’nin 1970’li yılların sonunda Hakkâri’de elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikâyesi 1990’lı yılların sonunda Antalya’da son buluyor. Hakkâri’de elma bahçesi ve evlenme çağına gelmiş birbirinden güzel 3 kızı ile ünlenen Belediye Başkanı Özay, aynı zamanda sert mizaçlı bir babadır. Özay, belediye işleri dışında kızlarının talipleriyle de mücadele etmek zorundadır.



EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan-Aziz Özay

Farah Zeynep Abdullah-Muazzez Özay

Songül Öden-Türkan Özay

Şükran Ovalı-Safiye Özay

Şükrü Özyıldız-Özgür

Fatih Artman-Hatip

Ersin Korkut-Şino(Mavi Gözlü)

Caner Cindoruk-Servet

Cezmi Baskın

Devrim Yakut-Ayda Özay

Kıvanç Baran Arslan-Cevdet